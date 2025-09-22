Inchiesta Prisma, il Gup accoglie le richieste degli ex dirigenti Juve: ok al patteggiamento

Il Gup di Roma ha dato il via libera ai patteggiamenti richiesti dagli ex vertici della Juventus nell'ambito dell'inchiesta "Prisma" su presunte irregolarità nella compravendita di calciatori. Il 27 giugno scorso, nel dettaglio, le difese avevano presentato le seguenti richieste di patteggiamento: 1 anno e 8 mesi per l’ex presidente Andrea Agnelli, 1 anno e 2 mesi per l'ex vicepresidente Pavel Nedved, 1 anno e 6 mesi per l'ex ds Fabio Paratici e per l'ex Chief Legal Officer Cesare Gabasio, 1 anno per Stefano Cerrato e Marco Re, entrambi ex Chief Financial Officer in momenti diversi, e per Stefano Bertola, ex Chief Operating Officer. Tutti i patteggiamenti superiori all’anno prevedono pene sospese e ammende.