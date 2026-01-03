Lecce, Falcone: "Sono nel mio prime, questo pareggio è quasi come una vittoria"

"Quasi una vittoria, chiudere il primo tempo in vantaggio era già qualcosa di impensabile. Nel secondo tempo sono venuti fuori ma siamo stati bravi a tener botta. Loro avevano tanti rigoristi, era difficile ricordarli tutti. Io e il preparatore abbiamo fatto una scommessa, oggi sono felice di dovergli fare un regalo. Mi sento più maturo, nel mio prime e sono contento di aiutare la squadra tutte le domeniche. Mi sono prefissato questo e sono felice di riuscirci". Così Wladimiro Falcone a Dazn dopo il pari sul campo della Juve.