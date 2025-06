Caso plusvalenze, ex vertici della Juventus chiedono il patteggiamento

Gli ex vertici della Juventus hanno chiesto il patteggiamento nell’ambito dell’inchiesta 'Prisma' sui conti della società che era stata avviata dai pm torinesi ed era poi arrivata a Roma per competenza. Tra i soggetti coinvolti, una decina, figurano nomi di spicco del passato dirigenziale della Juventus: l'ex presidente Andrea Agnelli, l'ex vicepresidente Pavel Nedved, l'ex direttore sportivo Fabio Paratici e l'ex ad Maurizio Arrivabene. Per quest'ultimo, il pubblico ministero Lorenzo Del Giudice ha richiesto il non luogo a procedere, una posizione che lo distinguerebbe dagli altri ex dirigenti coinvolti.