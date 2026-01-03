Gasperini: "Da Bergamo un affetto straordinario"

"Ho rivisto i ragazzi dell'Atalanta, quello che abbiamo fatto in tanti anni rimane. A Bergamo, anche alla vigilia della partita, ho ricevuto testimonianze d'affetto straordinarie". Gian Piero Gasperini ha condiviso a Dazn, nel prepartita di Atalanta-Roma, le emozioni per il ritorno a Bergamo da avversario dopo 9 anni sulla panchina bergamasca. "C'è una partita di mezzo, ognuno coi propri obiettivi, ma amicizia e affetto rimangono. È una delle cose più belle del calcio", spiega il tecnico giallorosso. "I tifosi sono ovviamente molto coinvolti. Noi lavoriamo per i nostri obiettivi: peccato avere sempre qualche defezione", ha concluso Gasperini.