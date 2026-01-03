Sarri sfida il suo cuore: Lazio-Napoli tra "Grande Bellezza" e i 91 punti. L'incrocio con Conte

Maurizio Sarri contro il suo passato, ancora una volta. La sfida di domani all'Olimpico tra Lazio e Napoli non è mai una partita banale per il "Comandante". Nato a Bagnoli e tifoso azzurro fin da bambino, Sarri ritrova la squadra con cui ha realizzato il sogno di una vita, regalando alla città la "Grande Bellezza" del gioco e il record dei 91 punti, macchiato solo dal trauma sportivo dello scudetto perso "in albergo a Firenze".