100 con la Juve, ma Bremer è deluso: "Era una partita da vincere"

"Queste sono le partite in cui a volte ci rilassiamo e prendiamo gol. Ci abbiamo messo tanto a pareggiare, abbiamo creato tanto ma purtroppo è andata così". Così il difensore della Juventus Gleison Bremer commenta ai microfoni di Dazn il pareggio interno contro il Lecce. "David è un bravo ragazzo, in allenamento lo fa vedere, oggi ha sbagliato un rigore ed è stato anche sfortunato. Ma è un ragazzo per bene e penso che in futuro le cose andranno meglio", ha aggiunto. "Oggi contro il Lecce, con tutto il rispetto, era una partita da vincere. Purtroppo abbiamo preso due pali, sbagliato un rigore e creato tante occasioni. Ma il calcio è questo", ha concluso nel giorno delle sue prime 100 partite in bianconero.