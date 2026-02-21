Scandalo Chilavert: frasi shock contro Mbappé e insulti discriminatori, è bufera
José Luis Chilavert scatena il caos: l'ex portiere attacca la vita privata di Kylian Mbappé con insulti transfobici dopo il caso Vinicius. Ecco cosa è successo.
José Luis Chilavert torna a far parlare di sé, ma questa volta il calcio c'entra ben poco. Durante un'intervista a La Oral Deportiva, l'ex portiere paraguaiano ha scatenato una bufera mediatica per le sue dichiarazioni cariche di odio e discriminazione. Dopo aver difeso Gianluca Prestianni e accusato Vinicius Jr. di essere un provocatore che "recita sempre la parte della vittima", Chilavert ha alzato il tiro contro Kylian Mbappé.
Reagendo al sostegno espresso dal francese verso il compagno di squadra, Chilavert è sfociato in un attacco personale transfobico, mettendo in dubbio i valori di Mbappé con riferimenti offensivi alla sua vita privata. "Mbappé parla di valori e vive con un travestito", ha dichiarato l'ex capitano del Paraguay, scatenando un’ondata di indignazione globale per quello che è stato definito un intervento scandaloso e discriminatorio, ben lontano dai confini dell'etica sportiva.
Il riferimento di Chilavert è a una voce del gossip, mai confermata dal francese (erano stati fotografati assieme un anno e mezzo fa al mare), di una relazione tra Mbappé e Ines Rau, modella transgender francese-algerina, prima modella trans in copertina su ‘Playboy' nel 2017.