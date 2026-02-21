Scandalo Chilavert: frasi shock contro Mbappé e insulti discriminatori, è bufera

Reagendo al sostegno espresso dal francese verso il compagno di squadra, Chilavert è sfociato in un attacco personale transfobico, mettendo in dubbio i valori di Mbappé con riferimenti offensivi alla sua vita privata. "Mbappé parla di valori e vive con un travestito", ha dichiarato l'ex capitano del Paraguay, scatenando un’ondata di indignazione globale per quello che è stato definito un intervento scandaloso e discriminatorio, ben lontano dai confini dell'etica sportiva.