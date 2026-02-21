Scandalo Chilavert: frasi shock contro Mbappé e insulti discriminatori, è bufera

José Luis Chilavert scatena il caos: l'ex portiere attacca la vita privata di Kylian Mbappé con insulti transfobici dopo il caso Vinicius. Ecco cosa è successo.

21 Feb 2026 - 09:42
Chilavert © italyphotopress

Chilavert © italyphotopress

José Luis Chilavert torna a far parlare di sé, ma questa volta il calcio c'entra ben poco. Durante un'intervista a La Oral Deportiva, l'ex portiere paraguaiano ha scatenato una bufera mediatica per le sue dichiarazioni cariche di odio e discriminazione. Dopo aver difeso Gianluca Prestianni e accusato Vinicius Jr. di essere un provocatore che "recita sempre la parte della vittima", Chilavert ha alzato il tiro contro Kylian Mbappé.

Reagendo al sostegno espresso dal francese verso il compagno di squadra, Chilavert è sfociato in un attacco personale transfobico, mettendo in dubbio i valori di Mbappé con riferimenti offensivi alla sua vita privata. "Mbappé parla di valori e vive con un travestito", ha dichiarato l'ex capitano del Paraguay, scatenando un’ondata di indignazione globale per quello che è stato definito un intervento scandaloso e discriminatorio, ben lontano dai confini dell'etica sportiva.

Il riferimento di Chilavert è a una voce del gossip, mai confermata dal francese (erano stati fotografati assieme un anno e mezzo fa al mare), di una relazione tra Mbappé e Ines Rau, modella transgender francese-algerina, prima modella trans in copertina su ‘Playboy' nel 2017.

videovideo

Ultimi video

01:41
Le parate della 25^

Le parate della 25^

00:22
DICH SPALLETTI SU DI GREGORIO DICH

Spalletti tira dritto dopo le polemiche: "Di Gregorio gioca"

04:54
DICH SPALLETTI 20/2 DICH

Spalletti su Kalulu: "Ingiustizia evidente, atto dovuto della società parlare con la Figc"

01:38
Piantanida: "Lautaro gioca il derby? Tutta la verità"

Piantanida: "Lautaro gioca il derby? Tutta la verità"

02:10
Tegola Inter, Lautaro ko

Lautaro, ecco la diagnosi: il derby ora è mission impossible

01:54
Massimiliano Allegri

Allegri, già tre espulsioni al Milan: è un nervosismo da scudetto?

01:46
L'Inter di Pio Esposito

Pio Esposito si prende l'Inter sui muscoli: senza Lautaro, l'attacco è nelle sue mani

01:35
Leao dopo 40 giorni

Leao dopo 40 giorni

01:36
8 giorni del giudizio

Ora o mai più: i giorni del giudizio per la Juve

01:43
Taveri: "Rinnovo Spalletti? Con questa media punti…"

Taveri: "Rinnovo Spalletti? Con questa media punti…"

01:42
Taveri: "Corsa Champions? C'è una mina vagante"

Taveri: "Corsa Champions? C'è una mina vagante"

04:36
40 anni fa Berlusconi comprava il Milan: gli aneddoti di Pellegatti

40 anni fa Berlusconi comprava il Milan: gli aneddoti di Pellegatti

02:33
Il Milan di Berlusconi

Il Milan di Berlusconi

01:46
Difesa da ritoccare

Difesa da ritoccare

00:46
"Uomo eccezionale"

"Uomo eccezionale"

01:41
Le parate della 25^

Le parate della 25^

I più visti di Calcio

DICH SCARONI SU BERLUSCONI DICH

Anniversario rossonero, Scaroni: "Al presidente Berlusconi dobbiamo tutto"

Callegari: "Champions, vi dico chi passa delle italiane"

Callegari: "Champions, vi dico chi passa delle italiane"

Hojlund e il suo passato

Hojlund e il suo passato

DICH GABBIA POST MIL-COMO 18/2 DICH

Milan, Gabbia: "Siamo sicuramente infelici per il risultato"

DICH SPALLETTI POST GALA 17/2 VS DICH

Spalletti "Tre passi indietro. Queste partite ti smascherano"

DICH ALLEGRI IN MIX POST MIL-COMO 18/2 DICH

Allegri: "L'Inter? Sta viaggiando a una media impressionante"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
10:46
Il Napoli dice addio al piccolo Domenico: "Riposa in pace"
KEVIN DE BRUYNE, NAPOLI
10:11
Napoli, riecco De Bruyne a Castel Volturno: la tabella di marcia per il ritorno in campo
Chilavert
09:42
Scandalo Chilavert: frasi shock contro Mbappé e insulti discriminatori, è bufera
23:42
Sassuolo, Grosso: "Siamo a un livello altissimo, non era scontato e ce lo godiamo"
23:42
Sassuolo, Berardi e la Nazionale: "Dipende da me"