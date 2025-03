Juventus, fiducia a tempo per Motta: Genoa decisivo per salvare la panchina

La Juventus e Thiago Motta non sono mai stati così lontani ed è chiaro ormai che l'italo-brasiliano sia appeso a un filo sottilissimo. I tifosi bianconeri lo hanno già scaricato, il club lo sostiene per conquistare il quarto posto, ma dopo il vertice di ieri con Giuntoli e Scanavino in cui gli è stato chiesto un cambio di rotta immediato non ammetterà altre brutte figure dopo i 7 gol incassati in due partite e quindi la sfida contro il Genoa alla ripresa diventa decisiva: vincere contro il club con cui Motta ha esordito da calciatore in A sarebbe solo un primo piccolissimo passo per ottenere una riconferma, che passa inevitabilmente dalla qualificazione alla prossima Champions League, ma in caso di ko sarà addio subito.