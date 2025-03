Juve, buone notizie dall'infermeria: Kelly sta bene, per Cambiaso nulla di grave. L'esterno va in Nazionale

Dopo la disfatta di Firenze arrivano buone notizie per la Juventus almeno dall'infermeria. Sia Cambiaso che Kelly, entrambi usciti anticipatamente nel match perso in terra toscana sono in buone condizioni. L'ex Newcastle non si è nemmeno sottoposto agli esami di rito: per lui solo qualche acciacco, sarà subito a disposizione di Thiago Motta per gli allenamenti.