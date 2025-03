Juventus, quanti rimpianti: Kean e Fagioli volano in Viola, Huijsen in Nazionale

La Juventus in estate è stata tra le protagoniste del mercato. Giuntoli ha investito cifre importanti per provare a mettere le basi per un nuovo progetto tecnico: non solo la scelta di Thiago Motta, strappato alla concorrenza, ma soprattutto il trio Koopmeiners, Nico Gonzalez e Douglas Luiz, costati insieme circa 150 milioni alla Juventus e assolutamente impalpabili in campo. L'unico acquisto estivo che al momento ha impressionato è Khéphren Thuram: pagato 20 milioni, il fratellino di Marcus promette di diventare un tassello fondamentale nella Juve di oggi e del domani. Ma non è solo il mercato estivo a far discutere, anche quello invernale infatti ha lasciato più di un dubbio tra i tifosi: la cifra investita su Kelly, circa 20 milioni, lascia più di qualche perplessità. In più, l'arrivo in prestito secco di Kolo Muani ha chiuso definitivamente le porte del campo a Dušan Vlahović, sempre più separato in casa con un contatto da 12 milioni in scadenza tra un anno. Una scelta che sta svalutando il serbo in ottica cessione. Un punto che la Juventus per questioni di bilancio non può sottovalutare a maggior ragione con la qualificazione alla prossima Champions League tutt'altro che al sicuro.