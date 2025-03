Juve, i tifosi scaricano Thiago Motta: plebiscito nel nostro sondaggio sull'esonero

Analizzando l'esito del sondaggio, del resto, il risultato è chiarissimo. L'85% degli oltre 27mila votanti ha considerato sbagliata la scelta della società di tenere Motta alla guida della squadra. Un verdetto nettissimo che conferma non solo l'amarezza e l'insoddisfazione del popolo bianconero per il gioco e i risultati mostrati dalla Juve in questa stagione, ma anche una certa insofferenza per le idee, i metodi e le scelte dell'ex tecnico del Bologna. Un allenatore scelto per avviare la rivoluzione bianconera alla Continassa, ma che i tifosi sembrano aver già "scaricato".