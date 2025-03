Juventus, lungo colloquio Motta-dirigenza: confermata la fiducia, ma chiesto un cambio di passo

Il tecnico, tuttavia, appare intenzionato anche ad apportare modifiche importanti a livello tattico in vista del rientro dopo la sosta: mancano ancora due settimane dunque è presto per parlare di moduli e formazione, ma è probabile che contro il Genoa si rivedano dal 1' due come Yildiz e Conceiçao, imprescindibili nella prima parte di stagione. Magari al posto degli impresentabili Nico Gonzalez e Koopmeiners. La coppia difensiva dovrebbe tornare quella titolare formata da Gatti e Kalulu e non è da escludere un ritorno da titolare di Dusan Vlahovic. Considerando anche che il Kolo Muani delle ultime uscite è sembrato un lontano parente di quello che aveva stupito tutti nelle prime settimane a Torino. Il serbo, anche per mere ragioni contrattuali, resta lontano dalla Juve del futuro, ma in quella del presente può ancora provare a dire la sua, magari con l'obiettivo di convincere eventuali acquirenti con un finale di stagione all'altezza delle sue capacità.