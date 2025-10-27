Juventus in crisi, squadra nel mirino dei tifosi: progetto Tudor già al capolinea?

La Juventus è in piena crisi. Il ko con la Lazio ha aggravato una situazione già delicata: quattro gare consecutive senza segnare, un dato che non si registrava dai tempi di Gigi Maifredi. La squadra appare spenta, priva di idee e fiducia. Igor Tudor, arrivato e confermato per dare una scossa nella passata stagione dopo il breve regno Thiago Motta, non è ancora riuscito a invertire la rotta. La curva bianconera ha perso la pazienza e all'Olimpico ha reagito con rabbia: al termine della partita, i tifosi hanno respinto la squadra sotto il settore, gridando tutto il proprio malcontento. Ora anche la società valuta con attenzione il futuro del tecnico, mentre all’orizzonte si profilano partite decisive per il destino stagionale.