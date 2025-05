Juventus, difesa da inventare contro l'Udinese: si tentano i recuperi lampo di Gatti, Kelly e Cambiaso

La Juventus si giocherà nelle ultime due giornate di campionato le residue chance di qualificarsi per la prossima Champions League in piena emergenza, ma ormai non è una novità. La partita dell'Olimpico con la Lazio ha aggiunto ulteriori danni a una situazione perlomeno complicata, con Tudor che dovrà inventarsi la formazione anche contro l'Udinese. Le assenze per squalifica di Kalulu, Savona e Thuram rischiano di non essere rimpiazzate da rientri certi. Ed è soprattutto la difesa a preoccupare. Per Gatti, Kelly e Cambiaso i prossimo saranno giorni decisivi per capire se potranno essere disponibili almeno a mezzo servizio. Gatti ha stretto i denti e assaggiato il campo già sabato, ma la sua autonomia è davvero limitata e non è detto che venga rischiato dall'inizio. Anche per questo si tenterà un recupero lampo di Kelly e Cambiaso, gli unici rimasti per poter affiancare Veiga. Altrimenti toccherà a Locatelli essere arretrato.