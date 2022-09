Juventus, Di Maria in gruppo verso il Benfica: ancora out Locatelli e Rabiot

VERSO JUVE-BENFICA

L'argentino pronto a tornare a disposizione di Allegri per il secondo match di Champions League, ma è emergenza in mezzo al campo

La Juventus recupera Angel Di Maria. Il fuoriclasse argentino è tornato ad allenarsi a pieno regime con il resto della squadra alla vigilia del delicatissimo match di Champions League contro il Benfica ed è dunque da considerarsi a disposizione di Max Allegri. Vederlo dal 1' contro la sua ex squadra sarà difficile, anche perché è fondamentale evitare il rischio di ulteriori ricadute, ma El Fideo potrebbe andare in panchina e divenire un'arma a partita in corso.

Ancora assenti alla seduta di gruppo Adrien Rabiot e Manuel Locatelli. Entrambi sono reduci da affaticamenti muscolari e, a questo punto, sembra difficile che possano farcela per il debutto casalingo in Europa. Il centrocampo resta dunque in emergenza, con Allegri che sarà quasi certamente costretto a puntare nuovamente su McKennie, Paredes e Miretti, in quello che con tutta probabilità sarà un 3-5-2.

Milik, squalificato contro il Monza, farà coppia con Vlahovic, mentre Cuadrado e Kostic faranno gli straordinari sulle fasce, considerando che anche Alex Sandro non ha preso parte all'allenamento di martedì mattina. In difesa rientrerà Danilo dal 1' e affiancherà Bonucci e Bremer. In porta ci sarà ancora Perin, mentre Szczesny potrebbe rientrare per la trasferta brianzola di domenica.