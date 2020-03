Juventus, dall'Inghilterra sicuri: pronti 8 milioni a stagione per Zidane

LA SUGGESTIONE

Non c'è solo Pep Guardiola nei sogni di Andrea Agnelli. Il presidente della Juve studia il grande colpo per la panchina e gli ultimi indizi portano tutti a Zinedine Zidane. Il grande ex, che con le sue giocate ha fatto innamorare i tifosi juventini dal 1996 al 2001, è in ottimi rapporti col numero uno del club e, secondo il Daily Mail, sarebbe pronto a lasciare il Real Madrid in estate per sposare la causa bianconera. Per lui pronto un ingaggio top da 8 milioni di euro a stagione.

Il contratto di Zizou con i Blancos scade solamente nel 2022, ma già nei giorni scorsi erano cominciate a circolare voci su un suo possibile addio anticipato. Il rapporto tra il tecnico francese e alcuni dei senatori non sarebbe più idilliaco come ai tempi delle tre Champions consecutive e Florentino Perez avrebbe già messo in preallarme Mauricio Pochettino, attualmente senza squadra dopo l'esperienza al Tottenham terminata con l'esonero a inizio stagione.

Stando a quanto riportano in Inghilterra, ciò che fa gola alla Juventus è il fatto che, se Zidane dovesse salutare Madrid, lo farebbe tramite una rescissione consensuale del contratto, quindi senza che il club bianconero sia costretto a pagare una penale al Real.

Il rapporto tra Agnelli e Zidane è ottimo e il francese non ha mai nascosto il suo amore per l'Italia e per Torino, la città che lo ha lanciato nel firmamento del calcio mondiale alla fine degli anni '90. A tutto questo, naturalmente, va aggiunto che Cristiano Ronaldo lo accoglierebbe a braccia aperte...