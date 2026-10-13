La Juventus ricorre in Cassazione contro Cristiano Ronaldo per gli stipendi nel periodo Covid

Non si ferma la battaglia legale tra la Juventus e Cristiano Ronaldo a proposito dei compensi arretrati risalenti al periodo dell'emergenza Covid. Il club bianconero ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, opponendosi alla sentenza del Tribunale di Torino che lo scorso gennaio aveva confermato il lodo arbitrale favorevole al portoghese: lo si legge nel bilancio 2025/26 juventino analizzato da Calcio e Finanza.