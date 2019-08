Juventus, contro il Parma vecchie conoscenze: Dybala o Higuain, Khedira e De Sciglio

Maurizio Sarri, che ha smaltito l'influenza e sarà regolarmente in panchina, ha già le idee piuttosto chiare sulla prima Juventus ufficiale del nuovo corso: sabato il debutto contro il Parma e, ovviamente, si partirà dal 4-3-3. Le certezze sono tante, solo due i dubbi, e l'apporto del mercato sarà solo parziale, in attesa della situazione Icardi. Ecco quindi che nell'undici iniziale si rivedranno in ogni reparto volti che solo due mesi fa si pensava dovessero lasciare la Continassa. Dybala, che gioiello contro la Triestina

Partendo dalla difesa, dando per scontato Szczesny in porta, la linea a quattro prevede una prima sorpresa: De Sciglio, pupillo di Allegri ma che ha sorpreso in positivo Sarri in pre-campionato, potrebbe anche scalzare Danilo sulla fascia destra, è uno dei due dubbi del tecnico. In mezzo capitan Chiellini col gioiello De Ligt (prima delle due nuove pedine in campo) mentre a sinistra la fascia è tutta di Alex Sandro.

A centrocampo l'eterno Khedira, pure lui dato per partente ma tra i più convincenti nelle ultime settimane sino a panchinare Emre Can e anche Ramsey (che però ha debuttato solamente contro la Triestina pochi giorni fa), affiancato da Pjanic e dall'altro nuovo acquisto Rabiot.

Davanti sulla sinistra si rivedrà Cristiano Ronaldo, che sta smaltendo il lieve affaticamento, con il rigenerato Douglas Costa sull'altra fascia mentre l'attaccante centrale è una questione a due. Gli stessi due ufficialmente sul mercato dal 30 giugno ma che giorno dopo giorno sperano di meritare la conferma: Higuain (favorito) o Dybala. Per il nuovo puntero, eventualmente, ci sarà tempo.