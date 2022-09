Juventus, Conte: "Voci di un mio ritorno? Mancanza di rispetto verso me e Allegri"

LE PAROLE

Il tecnico del Tottenham allontana l'ipotesi di una nuova esperienza in bianconero: "Felice qui"

Le voci di un suo possibile ritorno alla Juventus fanno sorridere Antonio Conte: "È una roba incredibile - ha detto il tecnico del Tottenham in conferenza stampa, a due giorni dal derby di Premier League contro l'Arsenal -. In questo periodo penso che questi discorsi siano un mancanza di rispetto nei confronti di Allegri e anche nei miei, che lavoro al Tottenham. Abbiamo appena iniziato la stagione e ho già risposto molte volte a questo tipo di domande: ho sempre detto che sono felice e mi sto godendo quest'esperienza qui".

Dopo essersi seduto sulla panchina degli Spurs lo scorso 2 novembre, prendendo il posto di Espirito Santo, e aver trascinato Kane e compagni fino al quarto posto, Conte è stato il fautore di un grande avvio di stagione da parte del club londinese, attualmente secondo in Premier a pari punti col Manchester City e alle spalle proprio dell'Arsenal.

Il suo contratto, però, scade il 30 giugno 2023 e nelle ultime settimane, in concomitanza con le difficoltà e le contestazioni nei confronti di Allegri, ha cominciato a farsi largo l'ipotesi di un suo clamoroso ritorno alla Juve al termine della stagione.

I bianconeri sono l'unica squadra che Conte abbia allenato per più di due stagioni, ma la possibilità che arrivi il rinnovo col Tottenham resta concreta: "Abbiamo un'intera stagione per trovare la migliore soluzione per la società e per me, che di sicuro sto bene a Londra - ha sottolineato -. Ho un ottimo rapporto con il presidente e con Paratici. Non vedo alcun problema, ci sono dei contratti firmati e non voglio sentirne più parlare".

