Juventus, il retroscena di Claudio Pasqualin: "Moggi aveva venduto Del Piero al Parma. Paragone con Yildiz? Andiamoci piano..."

Pasqualin ha poi confermato che nel 1994, appena un anno dopo il suo approdo in bianconero, il futuro capitano era stato ceduto al Parma: "Assolutamente sì. Confermo in pieno la notizia. All’epoca noi rappresentavamo anche Dino Baggio, che la Juve aveva ceduto al Parma. Moggi e Pastorello (Giambattista, all'epoca dirigente dei gialloblù, ndr) all’interno dell’operazione avevano deciso di inserire pure Alex. Le trattativa era sostanzialmente chiusa e mancava solo la firma di Alessandro. Tuttavia sia io sia Andrea D’Amico (all'epoca associato di Pasqualin, ndr) non eravamo convinti di questa operazione e così durante il Mondiale negli Stati Uniti ci opponemmo al trasferimento, lasciando Del Piero a Torino. Col senno del poi si può dire che senza il nostro intervento e il metterci di traverso la fantastica e leggendaria storia di Del Piero con la Juve non sarebbe mai nata...".