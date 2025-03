Juventus, che guaio: frattura composta della diafisi del perone per Gatti

Non c'è pace, insomma, in casa Juve, soprattutto per quanto riguarda il reparto arretrato. Un po' tutti i difensori in questa stagione hanno accusato degli stop, senza arrivare a quelli prolungati di Bremer e Cabal. Privo di Gatti, ora Tudor avrà a disposizione solo Kalulu, Veiga e Kelly per organizzare la difesa e, considerando lo schieramento a tre, si preannuncia un periodo di straordinari per loro. Oltretutto in un momento decisivo del campionato.