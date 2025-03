Juve, recuperare Koopmeiners prima mission per Tudor: allenamenti mirati per l'olandese

Tudor, al contrario del predecessore, nelle dichiarazioni post partita non ha nascosto le perplessità sul momento di Koop e, secondo quanto riporta Tuttosport, ha deciso di correre ai ripari ricorrendo a colloqui privati, per fargli ritrovare un po' di fiducia, e ad allenamenti mirati per ridargli un tono atletico accettabile. Questo significa che l'olandese continuerà ad aggregarsi al gruppo ma svolgerà anche una preparazione supplementare, mirata alle sue esigenze fisiche. Chissà che la cura Tudor possa funzionare anche con la più complicata delle scommesse stagionali.