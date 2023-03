Juventus, Calvo: "Ci aspettiamo Pogba sia d'esempio, scatterà una multa"

JUVENTUS

Anche Allegri ha commentato l'esclusione del francese contro il Friburgo: "Giusto per rispetto del gruppo"

"L'esclusione di Pogba per motivi disciplinari? La decisione è nata in maniera molto semplice, è arrivato in ritardo e ci sono delle regole. La disciplina all'interno del gruppo è fondamentale, ci aspettiamo che Pogba sia un esempio per gli altri. Non convocarlo è stata una decisione naturale e spontanea tra allenatore e società, in automatico poi scatterà la multa". Lo ha detto il Chief Football Officer della Juventus, Francesco Calvo, ai microfoni di Sky Sport nel prepartita di Juve-Friburgo, gara d'andata degli ottavi di Europa League.

Dell'esclusione del centrocampista francese ha parlato brevemente anche Massimiliano Allegri prima ai tedeschi: "Pogba? E’ arrivato in ritardo alla convocazione di ieri sera e, nel rispetto del gruppo, credo sia stato giusto non convocarlo e riaverlo a disposizione da domani”.

Non solo il caso Pogba, Calvo ha commentato anche la decisione del Tar del Lazio di permettere ai legali della Juventus di visionare il carteggio dell'aprile 2021 tra la Procura della Figc e la Covisoc: "È stata molto enfatizzata oggi, in realtà è una carta protocollata che noi chiedevamo fin dall'inizio del procedimento: non ne conosciamo il contenuto e attendiamo il giudizio. Oggi è impossibile prevedere se questo cambia qualcosa o meno (per la penalizzazione di 15 punti, ndr)".

