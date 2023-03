Juve, Pogba escluso dai convocati per il Friburgo: è arrivato in ritiro in ritardo

STASERA JUVE-FRIBURGO

Il francese lasciato a casa per motivi disciplinari: non sarà in campo contro i tedeschi stasera

Nemmeno il tempo di apprezzarne il ritorno in campo, che Paul Pogba deve tornare a guardare la Juventus dalla tribuna. Il francese, arrivato in ritardo nel ritiro pre-gara fissato per ieri sera, è stato infatti escluso dalla lista dei convocati di Massimiliano Allegri per motivi disciplinari e non sarà quindi disponibile nemmeno per la panchina questa sera nell'andata degli ottavi di Europa League contro il Friburgo. Pogba, che sarebbe in ogni caso andato probabilmente solo in panchina - Allegri aveva ricordato la necessità di gestirlo visti i pochi minuti nelle gambe -, sarà perciò costretto a seguire il match dalla tribuna. Oltre al centrocampista francese, out anche Iling, alle prese con una infiammazione a una vecchia cicatrice.

Vedi anche Europa League Europa League, Juve e Roma provano a ipotecare i quarti Non è la prima volta che Pogba, mentre è alla Juve, viene punito per un ritardo. Già a novembre 2012 il francese fu lasciato a casa perché nella stessa settimana si presentò in ben due occasioni fuori tempo massimo agli allenamenti. In panchina c'era Antonio Conte, che non gradì affatto l'atteggiamento del "Polpo", escludendolo dai convocati per la trasferta di Pescara.

Questa la lista dei convocati di Max Allegri:



PORTIERI

Szczesny, Pinsoglio, Perin



DIFENSORI

Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Bonucci, Rugani



CENTROCAMPISTI

Locatelli, Cuadrado, Kostic, Miretti, Rabiot, Paredes, Fagioli, Barrenechea



ATTACCANTI

Chiesa, Vlahovic, Kean, Di Maria, Soulé

LE PROBABILI FORMAZIONI DI JUVENTUS-FRIBURGO