Juventus, Arthur operato starà fuori tre mesi. Locatelli ancora distante

MOSSE IN MEZZO

Il brasiliano operato al ginocchio. Non c'è l'accordo con il Sassuolo per il centrocampista che piace all'Arsenal

Settimane cruciali per il prossimo centrocampo della Juventus. Se da una parte la dirigenza sta lavorando per trovare l'accordo con il Sassuolo per l'acquisto di Locatelli, dall'altra Allegri dovrà iniziare la stagione senza il suo regista: Arthur è stato operato al ginocchio e dovrà stare ai box per almeno tre mesi. La società bianconera ha annunciato che l'intervento è perfettamente riuscito e il brasiliano potrà iniziare le terapie di recupero.

Arthur è stato sottoposto ad intervento chirurgico per la rimozione dell’ossificazione della membrana interossea della gamba destra. L’intervento, eseguito dal dott. Piana e dal dott. Battiston, alla presenza del responsabile sanitario della Juventus dott. Stefanini presso la clinica Fornaca di Torino, è perfettamente riuscito e i tempi di recupero sono di circa 3 mesi, come si è letto nel comunicato.

Dal punto di vista del mercato, invece l'incontro tra Cherubini e Carnevali per parlare di Locatelli ha portato a una fumata grigia. Il giocatore, per il quale il Sassuolo ha già registrato un'offerta dell'Arsenal da 45 milioni di euro complessivi, vuole aspettare la Juventus, ma i neroverdi hanno chiesto uno sforzo ulteriore sia in termini economici che nei tempi del pagamento. L'accordo non è vicino, ma le parti si ritroveranno nuovamente nei prossimi giorni per trovare una soluzione.