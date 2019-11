Juventus, è il giorno dell'incontro Cristiano Ronaldo-Sarri

Quattro gol in tre giorni e due vittorie per il Portogallo: Cristiano Ronaldo svestirà i panni di leader della nazionale per rientrare in quelli bianconeri con il morale alto, situazione ideale per un confronto con Sarri e i compagni della Juventus dopo il caso della sostituzione contro il Milan. Situazione ideale che si verificherà in giornata: diversamente dai nazionali italiani, CR7 non avrà un giorno di riposo in più ed è pronto ad unirsi al gruppo bianconero che riprende oggi il lavoro.