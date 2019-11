Sarri, senti Ronaldo: "Non sto bene, sto molto bene..."

Dopo le parole del ct del Portogallo, che mercoledì ha rassicurato tutti sulle condizioni di Cristiano Ronaldo, giovedì è lo stesso CR7 a mandare un messaggio che pare rivolto in particolare a Maurizio Sarri: "Vi dico una cosa per tutte le prime pagine dei giornali nazionali: il capitano non sta bene, sta molto bene - le parole dell'attaccante della Juve riportate dal giornale lusitano Maisfutebol -. Il saldo è sempre positivo. Ora riprendete gli altri giocatori".