Nazionale, Bonucci: "Ronaldo? Ci chiariremo a Torino"

VERSO BOSNIA-ITALIA

Alla vigilia del match con la Bosnia, Bonucci fissa l'obiettivo dell'Italia già qualificata per Euro 2020: "C'è ancora da parte nostra tanto margine di miglioramento - dice il capitano azzurro -. Vogliamo disputare una partita attenta nella fase difensiva, con tanto palleggio e tante possibilità di segnare". Il difensore della Juve torna su quanto accaduto con Ronaldo durante il match con il Milan: "Quando torneremo a Torino ci sarà modo di confrontarsi e parlare, ci sono ancora tante partite in cui ci servirà il miglior Ronaldo". Italia, Bonucci: "Bosnia test difficile e importante"

Nel giorno in cui CR7 ha così risposto alle tante voci degli ultimi giorni, Bonucci interviene con equilibrio: "Mi piace guardare avanti e non indietro. Ci sarà tempo per parlare, adesso voglio pensare alla Nazionale. Lui giocherà con il Portogallo, significa che fisicamente sta meglio e mentalmente sta alla grande come sempre. Sono convinto che il suo obiettivo sia di migliorare ancora rispetto al passato, per aiutare la Juve a raggiungere tutti gli obiettivi".

La gara con la Bosnia non sarà semplice: "Sfideremo una nazionale che giocherà sulla falsariga dell'andata, è una squadra che ha giocatori forti come Dzeko e Pjanic. Il tecnico ci ha dato un'identità ben precisa: domani sera dovremo fare le stesse cose che abbiamo fatto nelle partite precedenti che ci hanno portato a qualificarci con largo anticipo senza mai perdere. Ci aspetta una partita difficile: all'andata la Bosnia ci ha messo in difficoltà, soprattutto nel primo tempo, ma abbiamo studiato dove fare meglio".