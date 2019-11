Cristiano Ronaldo fa pace con la Juve: "Sostituito? Non ero al meglio"

JUVENTUS

"Nelle ultime tre settimane ho avuto un rendimento limitato. Non ci sono state polemiche però sapete che non mi piace essere sostituito. Ho tentato di aiutare la Juve giocando anche se ero infortunato ed essere sostituito non piace a nessuno. Ma capisco, perché non stavo bene, così come non ero al 100% in queste due partite che ho fatto in Nazionale". Nel dopopartita di Lussemburgo-Portogallo, Cristiano Ronaldo mette la parola fine alle polemiche con il suo club di appartenenza e soprattutto con Maurizio Sarri per le sostituzioni consecutive contro Lokomotiv Mosca e Milan. Portogallo, CR7 a un passo da quota 100

"Quando mi devo sacrificare, io lo faccio - dice ancora CR7, che oggi ha segnato un gol nel match che ha dato al Portogallo la qualificazione ad Euro 2020 - perché sapevo che in queste partite c'era parecchio in ballo. Nella Juventus non possiamo mollare perché l'Inter ci sta mettendo pressione, mentre in Nazionale sapevamo che se non avessimo vinto queste due partite avremmo rischiato di non qualificarci. Nella mia carriera, grazie a Dio, non ho avuto infortuni gravi, ma sapevo di essere limitato in questo periodo, e lo sapeva il club. Adesso non mi rimane che tornare al top della forma nel più breve tempo possibile".

PORTOGALLO, SANTOS DA RECORD

Il record doveva farlo Cristiano Ronaldo, invece c'è riuscito Fernando Santos. Nel 2-0 al Lussemburgo, difesosi con onore, con cui il Portogallo ha conquistato l'accesso ad Euro 2020 all'ultima giornata, Cristiano Ronaldo ha colpito solo una volta, fermandosi quindi a quota 99 reti segnate con la maglia della Seleçao rossoverde. Così il primato l'ha stabilito il ct, che con quella di oggi ha raggiunto le 43 vittorie alla guida della nazionale, un risultato mai raggiunto da nessun altro commissario tecnico dei lusitani: finora quello in carica divideva il record con Luis Felipe Scolari, che con il Portogallo ha ottenuto fra il 2004 e il 2006 un secondo posto in Europa (ma giocava in casa) e un quarto ai Mondiali. Altro fatto particolare è che quello di oggi è stato il successo n.300 nella storia della selezione portoghese che, curiosamente, aveva ottenuto sempre contro i lussemburghesi le vittorie numero 100 (nel 1986) e 200 (nel 2006).