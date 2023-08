Juventus, Allegri: "Lukaku? Contento della rosa ma di fronte a offerte irrinunciabili..."

JUVENTUS

Il tecnico bianconero prima della sfida contro il Real: "Vlahovic pronto, Pogba non so quando rientrerà"

© Getty Images "Lukaku? Sul mercato sono molto contento della rosa a disposizione, però dovessero arrivare offerte irrinunciabili, anche per necessità della società, le valuteremo. E io mi adeguerò, come ho sempre fatto". Nella conferenza in vista della sfida della Juve contro il Real Madrid, l'ultima negli Usa, Max Allegri replica così alle voci di mercato sul possibile arrivo dell'attaccante belga. "Vlahovic ha fatto allenamento con tutta la squadra negli ultimi due giorni e sarà a disposizione. Sarei felice di poterlo schierare per un pezzo di partita. Pogba, invece, non so quando rientrerà, difficile che ci sia per la prima di campionato. Speriamo tutti di riaverlo a disposizione il prima possibile".

"Dobbiamo migliorare la condizione atletica e anche sul piano del gioco per arrivare pronti all’inizio del campionato - ha proseguito Allegri - Abbiamo passato dei momenti non facili, ma i ragazzi sono stati molto bravi. Il gruppo ha saputo compattarsi nelle difficoltà, ora dovremo essere bravi a trasformare le difficoltà in opportunità. L'esclusione dalle coppe? Abbiamo chiuso questo capitolo che ci siamo trascinati per un anno. Ora valuteremo il numero dei giocatori in rosa visto che abbiamo una sola competizione".