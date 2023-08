Lukaku alla Juve, i tifosi bianconeri si dividono sui social

OPINIONI CONTRO

C'è chi è contrario allo scambio: "Zero lungimiranza, zero programmazione". Ma anche chi è favorevole: "E' più funzionale al gioco di Allegri"

Le voci che vorrebbero la Juventus intenta a preparare uno scambio con il Chelsea per portare Romelu Lukaku a Torino e Dusan Vlahovic a Londra, hanno sorpreso soprattutto i tifosi bianconeri. Che, sui social, sembrano essersi divisi su un'operazione che fa sicuramente discutere. C'è chi, infatti, è assolutamente contrario e dà la colpa al solito Allegri. "Lukaku per Vlahovic è proprio quello che mi aspetto quando in panchina hai Allegri. Zero lungimiranza, zero programmazione, mercato istintivo di figurine senza il minimo criterio", è uno dei commenti in rete. "Sarebbe folle", la conferma di un collega di tifo. E c'è chi si affida alla decisione dello stesso Vlahovic per scongiurare il peggio: "Dusan rifiuta, serve uno scatto d'orgoglio. Forza!".

Vedi anche juventus Juve al lavoro per Lukaku, ma il problema è il costo di Vlahovic C'è però anche chi approva lo scambio di maglia soprattutto dal punto di vista tecnico. "Andrò controcorrente. Ma Lukaku è più funzionale al non gioco di Allegri rispetto a Vlahovic", il pensiero di un altro tifoso. In generale, però, gli juventini non serrbrano essere troppo convinti e c'è anche chi non sembra aver dimenticato il passato interista dell'attaccante belga e quello accaduto allo Stadium nella sfida di Coppa Italia. ""Noi Lukaku non lo vogliamo".