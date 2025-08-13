Juve, Tudor: "Spiace per i fischi a Vlahovic, si allena sempre al massimo"

Elkann prima della sfida contro la Next Gen: "Il nostro obiettivo? Vincere, sempre"
"Dispiace per i fischi a Vlahovic, è un ragazzo che si allena sempre al massimo". Così il tecnico della Juve Igor Tudor sulla frattura tra la tifoseria e l'attaccante serbo. "Ogni aspetto tecnico passa in secondo piano, oggi l'importante è la festa della famiglia bianconera e volevo giocare almeno 20 minuti del secondo tempo, ma è stata una bella giornata", ha proseguito dopo il test contro la Next Gen. Sui prossimi impegni: "Abbiamo soltanto l'amichevole contro l'Atalanta, ormai manca poco e continuiamo a lavorare sul serio: la proprietà e John Elkann vogliono il bene della Juve e che si fanno le cose nel miglior modo possibile, noi dobbiamo sempre dare il 100% perché è anche un valore della vita". Prima della sfida Tudor ha ringraziato i tifosi della loro presenza nonostante il gran caldo. "Significa amore. Posso promettere che questi ragazzi daranno tutto, sempre. Con voi vicini possiamo fare grandi cose".
"Per me è un’emozione incredibile essere capitano della mia squadra del cuore, una grande responsabilità che sono fiero di avere", ha detto Manuel Locatelli davanti ai tifosi della Juve all'Allianz Stadium a pochi minuti dall'inizio dell'amichevole in famiglia contro la Next Gen. "Non voglio parlare di me ma voglio citare una leggenda come Vialli, una persona incredibile - ha proseguito a Dazn - Con il lavoro di squadra si vince, è il nostro obiettivo come diceva Luca, forza Juve". Allo Stadium presente anche Il numero uno di Exor John Elkann con la dirigenza al completo. "La giornata rappresenta il ponte tra presente e futuro, lo abbiamo visto con l’Under 16 che ha vinto il campionato così come la Primavera Women - ha detto Elkann a Dazn nell'intervallo - C'è tantissima passione, tantissima fede juventina. La squadra lo sente, la Juventus è gioventù ed essere qui col futuro è sempre stata la nostra forza. Vederli crescere è un qualcosa di straordinario e di cui siamo tutti molto orgogliosi come Juventus. Il nostro obiettivo? Vincere, sempre".
