Juve, Tudor: "Spiace per i fischi a Vlahovic, si allena sempre al massimo"

"Dispiace per i fischi a Vlahovic, è un ragazzo che si allena sempre al massimo". Così il tecnico della Juve Igor Tudor sulla frattura tra la tifoseria e l'attaccante serbo. "Ogni aspetto tecnico passa in secondo piano, oggi l'importante è la festa della famiglia bianconera e volevo giocare almeno 20 minuti del secondo tempo, ma è stata una bella giornata", ha proseguito dopo il test contro la Next Gen. Sui prossimi impegni: "Abbiamo soltanto l'amichevole contro l'Atalanta, ormai manca poco e continuiamo a lavorare sul serio: la proprietà e John Elkann vogliono il bene della Juve e che si fanno le cose nel miglior modo possibile, noi dobbiamo sempre dare il 100% perché è anche un valore della vita". Prima della sfida Tudor ha ringraziato i tifosi della loro presenza nonostante il gran caldo. "Significa amore. Posso promettere che questi ragazzi daranno tutto, sempre. Con voi vicini possiamo fare grandi cose".