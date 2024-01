Juventus, Allegri dribbla le polemiche scudetto: "Il Var è soggettivo, accettiamo ogni decisione"

QUI JUVENTUS

Le parole del tecnico bianconero dopo i tre punti di Salerno: "Abbiamo 14 punti di vantaggio sul quinto posto, è un vantaggio importante"

Salernitana-Juventus: le foto della sfida dell'Arechi





































1 di 20

La Juventus ha battuto 2-1 la Salernitana in rimonta in una partita difficile decisa dalla rete di Vlahovic nei minuti finali: "Abbiamo una squadra davanti che sta facendo un campionato importante - ha commentato Allegri a fine partita -, per noi era fondamentale mantenere il vantaggio sul quinto posto e avere 14 punti di vantaggio da gestire nel girone di ritorno vuol dire cinque partite, un vantaggio importante. Ora pensiamo alla Coppa Italia".

La Juventus ha trovato la forza di vincere nel finale per l'ennesima volta in stagione, dimostrando di non voler mai mollare: "Stiamo bene fisicamente e siamo cresciuti dal punto di vista della serenità e nella gestione dei momenti di difficoltà. La Salernitana ha fatto un'ottima gara concedendoci poco - ha proseguito Allegri a DAZN -. Abbiamo fatto una buona partita, ma i ragazzi sanno che non possiamo prendere gol sempre nello stesso modo. Sono dei segnali che non vanno bene, la percezione è che ogni volta che la palla arriva nella nostra area rischiamo di prendere gol e siamo meno solidi".

La Juve ha mandato in gol 13 giocatori diversi in questo campionato: "Attacchiamo meglio la porta ultimamente, facendo cose molto semplici. Abbiamo migliorato alcuni aspetti, mentre in fase difensiva abbiamo peggiorato qualcosa". Nella ripresa i bianconeri hanno alzato il ritmo anche grazie ai giocatori subentrati: "La vittoria è importante e i ragazzi stanno molto bene, ma dobbiamo stare attenti a cosa stiamo facendo meno bene. Ci sono dei momenti in cui la squadra dà la sensazione di poter essere vulnerabili e vanno cancellati".

Vlahovic è stato decisivo in zona gol, ma ha lavorato molto per la squadra: "Dobbiamo sfruttarlo ancora meglio perché è in fiducia e lavora tutti i giorni per migliorare tecnicamente, ora è molto più pulito e il tempo è dalla sua". I 46 punti del girone d'andata sono molti: "Godiamoci questo girone meraviglioso, ma facciamo un passo per volta. Cercheremo di migliorare, ma il girone di ritorno è sempre più difficile".

Sulle polemiche dopo Inter-Verona Allegri non ha voluto commentare: "Il Var è una roba soggettiva e lo ribadisco da sette anni. Bisogna accettarlo così com'è, l'importante è non farlo passare per una cosa oggettiva perché non siamo nel tennis dove un centimetro fa la differenza. Nel calcio ci sono aspetti soggettivi come i falli ed è inutile parlarne. Accettiamo le decisioni e gli errori che fanno parte del gioco".