Juventus, Agnelli-Allegri: tutto ancora in discussione

16/05/2019

Una cena non basta per decidere se e come andare avanti. Ieri sera Massimiliano Allegri e Andrea Agnelli si sono visti, incontro orientato sul futuro della Juventus ma solamente esplorativo/interlocutorio, non abbastanza comunque per dirimere tutte le questioni. Ecco perché oggi ci sarà un secondo round, magari alla Continassa, dopo l'allenamento e alla presenza del ds Paratici e del vicepresidente Nedved: tutte le parti coinvolte al tavolo per la svolta definitivo, in un senso o nell'altro.