Juve, summit di tre ore tra Agnelli e Allegri

15/05/2019

L'ora della verità in casa Juventus è finalmente scoccata. Il tanto atteso vertice tra Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri, per disegnare insieme la squadra del futuro o per dirsi addio, è andato in scena nella serata di mercoledì: tre ore di confronto a Torino per mettere in chiaro le proprie posizioni. Al momento non è filtrato ancora nulla sull'esito del colloquio e restano dunque sul tavolo tutte le possibilità: non è infatti assolutamente detto che all'orizzonte ci sia una sicura separazione.