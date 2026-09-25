Juve: Yildiz è rientrato a Torino, al via la seconda fase del recupero. I tempi

Kenan Yildiz torna dalla Juve. L'attaccante turco è rientrato giovedì sera a Torino dopo la prima parte del recupero in Germania in seguito all'intervento chirurgico del 31 agosto presso la Augsburg Hessingpark Klinik, effettuato dal dott. Martin Jordan alla presenza del medico sociale bianconero dott. Marco Freschi, per risolvere il problema al quinto metatarso del piede sinistro. Per il giocatore, che si muove ancora con l'aiuto delle stampelle e ha un vistoso tutore al piede sinistro, inizia ora alla Continassa la fase della riabilitazione vera e propria sotto la supervisione dello staff medico della Juve: il suo ritorno in campo è previsto tra due-tre mesi. Spalletti lo aspetta con ansia: "Yildiz è il migliore della Serie A", ha detto di lui il tecnico bianconero.