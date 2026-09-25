Torneo La Nucia International, Italia U20 ko con Inghilterra all'esordio

Non inizia nel migliore dei modi l'avventura della Nazionale Under 20 al La Nucía International Tournament. Gli Azzurrini, infatti, vengono sconfitti 2-1 dall'Inghilterra allo Stadio Olimpico 'Camilo Cano' nel match d'esordio. Dopo un primo tempo chiuso sotto di una rete, firmata al 37' dall'ala classe 2007 dello Sporting CP, in prestito dal Chelsea, Jesse Shaun Derry, l'Italia incassa il raddoppio inglese al 52', realizzato dall'ala anglo-gallese classe 2007 del Colonia, in prestito dal Tottenham, Mikey Steven Danny Moore. Gli Azzurrini accorciano le distanze al 66', grazie all'autorete del difensore anglo-lituano classe 2007 del West Ham, Airidas Golambeckis. Nel finale, però, gli inglesi ristabiliscono le distanze con il neo-entrato Shea Lacey, ala anglo-irlandese classe 2007 del Manchester United, che all'85' firma la rete del definitivo 3-1. La formazione del tecnico Carmine Nunziata tornerà in campo martedì 29 settembre (ore 17.30), nuovamente a La Nucía, per affrontare la Germania, che oggi pomeriggio (ore 17.30) sfiderà la Francia, sempre allo Stadio Olimpico 'Camilo Cano'.