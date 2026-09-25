Vero Cambiaso cercasi: Spalletti prova a rilanciarlo cambiandogli ruolo

Che fine ha fatto Andrea Cambiaso? Intendiamoci, l'esterno fa sempre parte della rosa della Juventus, ma ormai di lui si sono perse le tracce da parecchio tempo. Al momento è fermo per infortunio a una caviglia e dovrebbe tornare a disposizione dopo la sosta per le nazionali, ma è indubboi che il suo rendimento, così come le sue presenze, sia andato a calare da ormai diversi mesi. Qualcuno dirà che tutto è successo con la maxi offerta del Manchester City di ormai un paio di stagioni fa. Non se ne fece nulla e dal quel momento qualcosa sembra essere cambiato. Certo, la Juve non sta vivendo il suo periodo migliore, ma anche il 26enne genovese ci sta mettendo del suo. E i mugugni dei tifosi bianconeri a ogni suo errore sono lì a testimoniarlo.
Cambiaso, però, è un patrimonio della Signora e della Nazionale (Mancini lo sa bene) e per questo a Torino faranno di tutto per rilanciarlo. Tanto che Luciano Spalletti starebbe pensando a cambiargli il ruolo. Non più esterno difensivo, ma mezzala di centrocampo nel 4-3-3 della ripartenza. In questo modo, potrebbe esprimere maggiormente le sue qualità e trovare minutaggio più adeguato al suo valore in un grippo non assortito così bene.
Questi giorni di stop del campionato, insomma, saranno utili non solo per ritrovare la migliore condizione fisica, ma anche per provare una diversa posizione in campo, che lo riporti al livello a cui aveva abituato tutti.