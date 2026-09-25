Vero Cambiaso cercasi: Spalletti prova a rilanciarlo cambiandogli ruolo

Che fine ha fatto Andrea Cambiaso? Intendiamoci, l'esterno fa sempre parte della rosa della Juventus, ma ormai di lui si sono perse le tracce da parecchio tempo. Al momento è fermo per infortunio a una caviglia e dovrebbe tornare a disposizione dopo la sosta per le nazionali, ma è indubboi che il suo rendimento, così come le sue presenze, sia andato a calare da ormai diversi mesi. Qualcuno dirà che tutto è successo con la maxi offerta del Manchester City di ormai un paio di stagioni fa. Non se ne fece nulla e dal quel momento qualcosa sembra essere cambiato. Certo, la Juve non sta vivendo il suo periodo migliore, ma anche il 26enne genovese ci sta mettendo del suo. E i mugugni dei tifosi bianconeri a ogni suo errore sono lì a testimoniarlo.