Svizzera, il caso si allarga: anche Embolo nel mirino per falsi certificati Covid

Si allarga lo scandalo dei falsi documenti Covid tra i giocatori della nazionale svizzera. La Svizzera, reduce dai quarti di finale dell'ultimo Mondiale, ha perso un secondo giocatore della rosa per la Nations League a causa di vicende risalenti a qualche anno fa riguardanti falsi documenti relativi al Covid-19. Anche Breel Embolo non raggiungerà la squadra in Scozia come previsto. La Federcalcio svizzera cita le recenti notizie apparse sui media nazionali in merito al suo coinvolgimento, nel 2021, nell'ottenimento di certificati di test falsificati.
La Federazione ha dichiarato che la squadra deve rimanere "pienamente concentrata sulle prossime partite". Il capitano della nazionale, Granit Xhaka, aveva già lasciato il ritiro dopo aver ammesso di aver ottenuto falsi certificati vaccinali durante la pandemia di Covid-19. La Svizzera inizierà sabato un ciclo di quattro partite affrontando in trasferta la Macedonia del Nord.