Inghilterra-Spagna: show di Nations League e rivincita della finale europea su Italia 1
Inghilterra contro Spagna in Nations League: il racconto della sfida tra i Campioni del Mondo e gli inglesi di Tuchel. In chiaro anche sul sito
Quando si trovano di fronte, lo spettacolo è assicurato. Inghilterra-Spagna è la sfida tra le nazionali più forti del pianeta. I campioni di tutto, contro i rappresentati del campionato più competitivo, un incrocio che negli ultimi anni ha prodotto gol ed emozioni da pelle d'oca...
L'ultimo precedente è proprio la finale degli Europei, vinta 2-1 dalle Furie Rosse, una sfida che non ha avuto la rivincita nell'ultimo atto del Mondiale solo per il colpo di testa di Lautaro Martinez, ma che secondo l'inglese Gordon, che gioca proprio in Spagna, nel Barcellona, sarebbe stata la finale più giusta: "La Spagna è una squadra incredibile. Ho parlato con i ragazzi del Barcellona e ho chiesto loro come si sarebbero sentiti se fossimo arrivati in finale al posto dell’Argentina. Ci consideravano davvero competitivi, secondo me sarebbe stata una partita molto più equilibrata perché ho avuto l’impressione che la Spagna abbia dominato la finale".
La Spagna non ha solo dominato la finale, ma il calcio degli ultimi anni e lo ha fatto grazie al lavoro di Luis De La Fuente, partito dalle nazionali giovanili e che ha cominciato a lavorare con la federazione spagnola dopo aver visto un annuncio sul giornale: "E fu quello che mi spinse a provarci perché sicuramente, in un altro momento, non ci avrei fatto caso. Fu qualcosa che, credo, sia stato messo sulla mia strada. Come se mi avesse detto: "Devi farlo Luis".
Un segno del destino, perché poi sono arrivate le vittorie di Europeo e Mondiale, oltre alla Nations League del 2023, un cammino che anche lo stesso De La Fuente proseguirà fino al 2032, dopo aver rinnovato il contratto. Dall'altra parte Tuchel vorrà riscattare la delusione mondiale e magari, spera di replicare l'impresa che l'Inghilterra fece proprio in Nations League il 15 ottobre 2018, battendo la Spagna 3-2 con una doppietta di Sterling e il gol di Rashford, mettendo fine a un'imbattibilità casalinga che durava da ben 15 anni.
Come quella volta Massimo Callegari racconterà questa partita fantastica, domani sera alle 20:45 su Italia 1, insieme a Emiliano Viviano. A seguirli ci potrebbe essere anche il campione di tennis Carlos Alcaraz, impegnato a Londra nella Laver Cup: "La nazionale di calcio inglese può competere alla pari con la Spagna? Certo, al 100%, l'Inghilterra ha una grande squadra. Sarà una partita molto bella da vedere, si affronteranno due delle migliori squadre del mondo. L'Inghilterra può vincere, certo, ma da spagnolo, spero di no!".
Vedremo se la Spagna farà felice Alcaraz oppure, stavolta, sarà il turno dell'Inghilterra. Una cosa è certa, entrambe puntano a vincere la Nations League, cominciando già da domani, con il solito intrigante spettacolo...