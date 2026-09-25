su mediaset

Inghilterra-Spagna: show di Nations League e rivincita della finale europea su Italia 1

Inghilterra contro Spagna in Nations League: il racconto della sfida tra i Campioni del Mondo e gli inglesi di Tuchel. In chiaro anche sul sito

25 Set 2026 - 13:38
02:55 
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Quando si trovano di fronte, lo spettacolo è assicurato. Inghilterra-Spagna è la sfida tra le nazionali più forti del pianeta. I campioni di tutto, contro i rappresentati del campionato più competitivo, un incrocio che negli ultimi anni ha prodotto gol ed emozioni da pelle d'oca...

L'ultimo precedente è proprio la finale degli Europei, vinta 2-1 dalle Furie Rosse, una sfida che non ha avuto la rivincita nell'ultimo atto del Mondiale solo per il colpo di testa di Lautaro Martinez, ma che secondo l'inglese Gordon, che gioca proprio in Spagna, nel Barcellona, sarebbe stata la finale più giusta: "La Spagna è una squadra incredibile. Ho parlato con i ragazzi del Barcellona e ho chiesto loro come si sarebbero sentiti se fossimo arrivati in finale al posto dell’Argentina. Ci consideravano davvero competitivi, secondo me sarebbe stata una partita molto più equilibrata perché ho avuto l’impressione che la Spagna abbia dominato la finale".

La Spagna non ha solo dominato la finale, ma il calcio degli ultimi anni e lo ha fatto grazie al lavoro di Luis De La Fuente, partito dalle nazionali giovanili e che ha cominciato a lavorare con la federazione spagnola dopo aver visto un annuncio sul giornale: "E fu quello che mi spinse a provarci perché sicuramente, in un altro momento, non ci avrei fatto caso. Fu qualcosa che, credo, sia stato messo sulla mia strada. Come se mi avesse detto: "Devi farlo Luis".

Un segno del destino, perché poi sono arrivate le vittorie di Europeo e Mondiale, oltre alla Nations League del 2023, un cammino che anche lo stesso De La Fuente proseguirà fino al 2032, dopo aver rinnovato il contratto. Dall'altra parte Tuchel vorrà riscattare la delusione mondiale e magari, spera di replicare l'impresa che l'Inghilterra fece proprio in Nations League il 15 ottobre 2018, battendo la Spagna 3-2 con una doppietta di Sterling e il gol di Rashford, mettendo fine a un'imbattibilità casalinga che durava da ben 15 anni.

Come quella volta Massimo Callegari racconterà questa partita fantastica, domani sera alle 20:45 su Italia 1, insieme a Emiliano Viviano. A seguirli ci potrebbe essere anche il campione di tennis Carlos Alcaraz, impegnato a Londra nella Laver Cup: "La nazionale di calcio inglese può competere alla pari con la Spagna? Certo, al 100%, l'Inghilterra ha una grande squadra. Sarà una partita molto bella da vedere, si affronteranno due delle migliori squadre del mondo. L'Inghilterra può vincere, certo, ma da spagnolo, spero di no!".

Vedremo se la Spagna farà felice Alcaraz oppure, stavolta, sarà il turno dell'Inghilterra. Una cosa è certa, entrambe puntano a vincere la Nations League, cominciando già da domani, con il solito intrigante spettacolo...

Ultimi video

01:36
Ivan Provedel

Josep Martinez ha ritrovato fiducia: Provedel scalpita per giocare, ecco quando

Angiolo Radice
01:42
Pavlovic, pilastro Milan

Pavlovic insostituibile per Amorim: pronto il rinnovo con raddoppio d'ingaggio

Claudio Raimondi
01:24
Nations League, Italia-Belgio: le ultimissime

Nations League, Italia-Belgio: le ultimissime

02:41
Sabatini: "Mi piacciono le scelte di Mancini, ecco chi mi incuriosisce…"

Sabatini: "Mi piacciono le scelte di Mancini, ecco chi mi incuriosisce…"

01:22
Sabatini: "Ecco chi si può rilanciare dopo la sosta"

Sabatini: "Ecco chi si può rilanciare dopo la sosta"

00:39
Sabatini: "La foto di Simone Inzaghi? Se non è IA…"

Sabatini: "La foto di Simone Inzaghi? Se non è IA…"

01:40
Nations League, Italia-Belgio: ecco la formazione degli azzurri

Nations League, Italia-Belgio: ecco la formazione degli azzurri

01:36
Belgio, un nuovo inizio

Belgio, un nuovo inizio

00:59
L'Italia e l'esordio

L'Italia e l'esordio

01:46
L'Udinese accoglie Alaba

L'Udinese accoglie Alaba: bacheca da fuoriclasse

02:55
Italia 1, show del calcio

Inghilterra-Spagna: show di Nations League e rivincita della finale europea su Italia 1

02:27
La spinta di Donnarumma

La spinta di Donnarumma

02:03
Mancini, secondo debutto

Mancini, secondo debutto

01:42
McTominay sta per tornare

Napoli, McTominay sta per tornare

01:40
Svilar, niente Nazionale

Svilar, niente Nazionale: lotta tra Belgio e Serbia

01:36
Ivan Provedel

Josep Martinez ha ritrovato fiducia: Provedel scalpita per giocare, ecco quando

Angiolo Radice

I più visti di Calcio

DICH PIO E SEBASTIANO ESPOSITO PIO IN PORTA 22/09 SRV

Fratelli Esposito in nazionale: "Da piccolo Pio in porta perché…"

Verso Italia-Belgio

Verso Italia-Belgio: le ultime da Coverciano

DICH FAVASULI PER SITO 23 09

Favasuli: "Baldini uomo incredibile, è il nostro punto di forza"

OTO MANCINI PRE BELGIO 24/9 DICH

Mancini a Sportmediaset: "C'è emozione e tanto lavoro da fare in fretta"

Alaba

Il papà principe, la sorella popstar e la moda: viaggio nel mondo di Alaba, nuova star di Udine

 Okoye e Belen insieme a Milano

Nuova fiamma per Okoye? Dopo Cardi B è il turno di Belen