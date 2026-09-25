Inghilterra-Spagna: show di Nations League e rivincita della finale europea su Italia 1

L'ultimo precedente è proprio la finale degli Europei, vinta 2-1 dalle Furie Rosse, una sfida che non ha avuto la rivincita nell'ultimo atto del Mondiale solo per il colpo di testa di Lautaro Martinez, ma che secondo l'inglese Gordon, che gioca proprio in Spagna, nel Barcellona, sarebbe stata la finale più giusta: "La Spagna è una squadra incredibile. Ho parlato con i ragazzi del Barcellona e ho chiesto loro come si sarebbero sentiti se fossimo arrivati in finale al posto dell’Argentina. Ci consideravano davvero competitivi, secondo me sarebbe stata una partita molto più equilibrata perché ho avuto l’impressione che la Spagna abbia dominato la finale".