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Grabara si è operato a Konin, intervento riuscito: in arrivo il suo sostituto

Ora il portiere inizierà la lunga riabilitazione post operazione

23 Set 2026 - 18:14
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L'intervento chirurgico cui si è sottoposto Kamil Grabara è perfettamente riuscito, lo fa sapere la Juventus attraverso una nota ufficiale. "L'intervento è stato eseguito presso la Guardian Clinic di Konin dal Dottor Andrzey Pyda alla presenza del medico sociale della Juventus, dott. Marco Freschi - si legge nel comunicato del club - il calciatore inizierà nei prossimi giorni il programma riabilitativo volto alla ripresa dell'attività agonistica". Il percorso sarà molto lungo, lo stop si può quantificare in circa sei-sette mesi.

Intanto la Juve ha individuato il sostituto: come vice-Vicario è in arrivo Norberto Neto, di ritorno in bianconero dopo nove anni. Il classe 1989 firmerà un contratto annuale e sarà nelle prossime ore nel capoluogo piemontese per sostenere le visite mediche.

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