Grabara si è operato a Konin, intervento riuscito: in arrivo il suo sostituto

L'intervento chirurgico cui si è sottoposto Kamil Grabara è perfettamente riuscito, lo fa sapere la Juventus attraverso una nota ufficiale. "L'intervento è stato eseguito presso la Guardian Clinic di Konin dal Dottor Andrzey Pyda alla presenza del medico sociale della Juventus, dott. Marco Freschi - si legge nel comunicato del club - il calciatore inizierà nei prossimi giorni il programma riabilitativo volto alla ripresa dell'attività agonistica". Il percorso sarà molto lungo, lo stop si può quantificare in circa sei-sette mesi.