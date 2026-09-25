Serie A, variazioni negli orari della 12.a giornata: cambiano Juve-Venezia e Milan-Frosinone

La Serie A ha reso note alcune variazioni della 12.a giornata: in particolare cambiano Juventus-Venezia, che si giocherà domenica 22 novembre alle 12.30 invece che lunedì 23 novembre alle 20.45 e Milan-Sassuolo, ora prevista per le 18 invece che alle 15. Bologna-Udinese passa dalle 18 alle 15, Sassuolo-Genoa dalle 12.30 alle 15 mentre Monza-Fiorentina sarà lunedì 23 alle 20.45 (era prevista alle 18.30).