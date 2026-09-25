Serie A, variazioni negli orari della 12.a giornata: cambiano Juve-Venezia e Milan-Frosinone

La Serie A ha reso note alcune variazioni della 12.a giornata: in particolare cambiano Juventus-Venezia, che si giocherà domenica 22 novembre alle 12.30 invece che lunedì 23 novembre alle 20.45 e Milan-Sassuolo, ora prevista per le 18 invece che alle 15. Bologna-Udinese passa dalle 18 alle 15, Sassuolo-Genoa dalle 12.30 alle 15 mentre Monza-Fiorentina sarà lunedì 23 alle 20.45 (era prevista alle 18.30).
Le nuove date e orari della 12.a giornata
21/11/2026 Sabato 15.00 Como - Cagliari
21/11/2026 Sabato 15.00 Lazio - Lecce
21/11/2026 Sabato 18.00 Parma - Roma
21/11/2026 Sabato 20.45 Napoli - Torino
22/11/2026 Domenica 12.30 Juventus - Venezia
22/11/2026 Domenica 15.00 Bologna - Udinese
22/11/2026 Domenica 15.00 Sassuolo - Genoa
22/11/2026 Domenica 18.00 Milan - Frosinone
22/11/2026 Domenica 20.45 Atalanta - Inter
23/11/2026 Lunedì 20.45 Monza - Fiorentina