Juventus, accordo trovato con Neto: firma per un anno

Neto è il presente. Per il futuro, invece, la lente d'ingrandimento è puntata su Lorenzo Palmisani. Già in estate, la Juventus aveva esplorato la soluzione con i primi sondaggi, mostrando tutto il proprio gradimento per il 22enne del Frosinone. Gli addii di Di Gregorio e Perin e la necessità di riempire subito due caselle così importanti avevano poi portato Carnevali e Massara ad andare in altre direzioni, pur senza dimenticare il profilo di Palmisani.