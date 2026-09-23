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Juventus, accordo trovato con Neto: firma per un anno

La Juventus ha trovato l'accordo per il ritorno di Neto. Sarà lui a ricoprire la carica di vice Vicario, dopo l'infortunio patito da Grabara 

23 Set 2026 - 17:21
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A volte ritornano. Nove anni dopo aver lasciato Torino, Norberto Neto torna alla Juventus. I bianconeri pescano dal mercato degli svincolati il portiere con un trascorso al Barcellona e all'Arsenal, tra le altre. Dopo il grave infortunio patito al legamento crociato da Grabara, Carnevali ha scelto di attivarsi immediatamente per dare a Spalletti un vice-Vicario.

Il classe 1989, che alla Signora aveva vinto cinque trofei dal 2015 al 2017, sfiorando due volte la Champions League, firmerà un contratto annuale e sarà nelle prossime ore nel capoluogo piemontese per sostenere le visite mediche. Nella precedente avventura a Torino, l'estremo difensore aveva totalizzato solamente 22 gettoni tra tutte le competizioni, in un'epoca in cui in cima alla piramide gerarchica c'era un certo Gigi Buffon

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Neto è il presente. Per il futuro, invece, la lente d'ingrandimento è puntata su Lorenzo Palmisani. Già in estate, la Juventus aveva esplorato la soluzione con i primi sondaggi, mostrando tutto il proprio gradimento per il 22enne del Frosinone. Gli addii di Di Gregorio e Perin e la necessità di riempire subito due caselle così importanti avevano poi portato Carnevali e Massara ad andare in altre direzioni, pur senza dimenticare il profilo di Palmisani.

Dopo la grande prestazione contro il Como, ora tutti gli occhi della Serie A e non solo sono fissi sul portiere dell'Under 21 azzurra. Milan e Atalanta su tutte. Da capire se la Juventus riuscirà a concretizzare il vantaggio delle conversazioni degli scorsi mesi e se magari opterà per un'operazione in "stile Gatti", bloccando il calciatore magari già a gennaio per poi portarlo a Torino in estate. Con il difensore, accadde proprio così nel 2022. 

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