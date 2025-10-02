Juve, una certezza e qualche dubbio verso il Milan: Koop è un problema, davanti si candida Vlahovic

Per quanto riguarda Koopmeiners i numeri della prestazione contro il Villarreal parlano chiaro e definiscono i margini di un problema per cui, al momento, non si intravedono soluzioni semplici. Dopo la deludente stagione 2024/2025, l'olandese continua a essere un rebus sia dal punto di vista tattico, sia tecnico. Schierato da trequartista insieme a Yildiz, contro il Sottomarino Giallo in 45' Koopmeiners ha toccato solo 27 palloni, perdendone sei e rimanendo quasi sempre fuori dal vivo del gioco. Ma non è tutto qui. Analizzando ulteriormente i dati dell'olandese nel match col Villarreal, sono altri i numeri che fanno riflettere: zero tiri verso la porta, zero dribbling riusciti e un solo duello vinto su sei ingaggiati a terra. Statistiche che insieme a una prova decisamente sottotono anche sul piano fisico e della precisione tecnica confermano le grandi difficoltà del giocatore a inserirsi nello scacchiere bianconero anche dopo un anno di rodaggio.