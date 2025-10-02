Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
juventus
HomeMercatoVideoFotoRosa
DALLA CONTINASSA

Juve, una certezza e qualche dubbio verso il Milan: Koop è un problema, davanti si candida Vlahovic

Tudor deve rendere più equilibrata e pericolosa la squadra: Thuram e Bremer da valutare, Conceiçao accanto a Yildiz

02 Ott 2025 - 13:19

Dopo l'amaro pareggio in Champions contro il Villarreal, la Juve si avvicina al big match contro il Milan con una certezza e qualche dubbio di formazione. La certezza è il problema Koopmeiners, per cui ormai sembrano finiti gli alibi alla Continassa. I dubbi invece riguardano soprattutto le condizioni di Thuram e Bremer e la scelta dell'attaccante centrale e del compagno di Yildiz sulla trequarti. Ma andiamo con ordine e proviamo a fare un po' il punto della situazione in casa Juve dopo la prestazione allo Stadio della Ceramica. 

Per quanto riguarda Koopmeiners i numeri della prestazione contro il Villarreal parlano chiaro e definiscono i margini di un problema per cui, al momento, non si intravedono soluzioni semplici. Dopo la deludente stagione 2024/2025, l'olandese continua a essere un rebus sia dal punto di vista tattico, sia tecnico. Schierato da trequartista insieme a Yildiz, contro il Sottomarino Giallo in 45' Koopmeiners ha toccato solo 27 palloni, perdendone sei e rimanendo quasi sempre fuori dal vivo del gioco. Ma non è tutto qui. Analizzando ulteriormente i dati dell'olandese nel match col Villarreal, sono altri i numeri che fanno riflettere: zero tiri verso la porta, zero dribbling riusciti e un solo duello vinto su sei ingaggiati a terra. Statistiche che insieme a una prova decisamente sottotono anche sul piano fisico e della precisione tecnica confermano le grandi difficoltà del giocatore a inserirsi nello scacchiere bianconero anche dopo un anno di rodaggio.

Leggi anche

Juve in Champions col mal di trasferta: dal Villarreal al Villarreal solo una vittoria nelle ultime 10

Rodaggio che sta coinvolgendo anche i nuovi arrivati alla Continassa e in un certo senso sta complicando un po' i piani di Tudor per l'attacco. Ancora a caccia del bomber, il tecnico bianconero continua a cambiare il perno centrale del reparto offensivo, ma al momento non è ancora riuscito a trovare la quadra davvero. Dopo un inizio di stagione discreto, David sembra aver perso fiducia e cattiveria sottoporta. Discorso diverso invece per Openda, per cui resta ancora da definire la posizione in cui può rendere meglio e in che tipo di gare può fare la differenza, e Vlahovic. Il serbo ha dimostrato sul campo di non aver dimenticato come si segna, ma la sua posizione contrattuale continua a pesare. Situazione che contro il Milan potrebbe essere però ancora accantonata da Tudor per provare a dare più peso e opzioni alla fase offensiva proprio con l'inserimento di Dusan al centro dell'attacco. 

Leggi anche

La sforbiciata di Gatti non basta, Juve raggiunta al 90' dal Villarreal: indigesto l'ex Veiga

Infine capitolo Thuram, Bremer e trequarti. Il francese è ancora in forse per il big match contro i rossoneri, ma la sua fisicità in mediana resta un elemento cruciale della Juve targata Tudor e il tecnico bianconero cercherà di recuperarlo fino all'ultimo. Stesso discorso per Bremer, senza cui la Juve dietro balla in maniera importante. Per quanto riguarda la trequarti, quando è in condizione, Conceiçao al momento non sembra avere rivali per un posto accanto a Yildiz e anche contro il Milan dovrebbe toccare a lui dare un po' di vivacità sul centro-destra. Per ora, infatti, Zhegrova resta solo un'opzione a gara in corso e anche contro i rossoneri sembra destinato ad accomodarsi in panchina.

Villarreal-Juventus: le foto del match

1 di 27
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

juve
koopmeiners
vlahovic
milan

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:06
DICH GASPERINI VIGILIA 1/10 DICH

Gasperini: "Dietro possiamo fare turnover ma davanti siamo sempre gli stessi"

01:28
Ancelotti sperimenta

Ancelotti sperimenta

01:11
Fiorentina da riscatto

Fiorentina da riscatto

01:12
Il Bologna col Friburgo

Il Bologna col Friburgo

01:15
Roma di nuovo in Europa

Roma di nuovo in Europa

01:42
Domenica Juventus-Milan

Domenica Juventus-Milan

01:29
Thuram stop di un mese

Thuram stop di un mese

02:51
DICH CONTE POST SPORTING DICH

Napoli, Conte: "Fatta una prestazione da squadra"

02:14
DICH TUDOR ONE TO ONE POST VILLARREAL DICH

Juve, Tudor: "Dispiace non averla chiusa prima"

03:07
DICH LOCATELLI POST VILLARREAL DICH EDL

Juve, Locatelli: "Ripartiamo dal secondo tempo"

00:10
MCH CABAL VILLARREAL CHE ZOPPICA MCH

Juve, Cabal finisce ancora ko

02:36
DICH TUDOR POST VILLARREAL DICH

Champions, Tudor: "Abbiamo dato il massimo. Peccato il gol all'ultimo"

01:11
DICH CASTRO VIGILIA 1/10 DICH

Castro: "Siamo pronti, vogliamo fare una grande partita"

01:11
DICH ITALIANO VIGILIA 1/10 DICH

Italiano: "Girone tosto. Dobbiamo alzare il livello"

00:14
MCH THURAM USCITA DA MIX ZONE MCH

Thuram lascia San Siro dopo l'infortunio con lo Slavia: passo lento ma col sorriso

01:06
DICH GASPERINI VIGILIA 1/10 DICH

Gasperini: "Dietro possiamo fare turnover ma davanti siamo sempre gli stessi"

I più visti di Juventus

La sforbiciata di Gatti non basta, Juve raggiunta al 90' dal Villarreal: indigesto l'ex Veiga

Juventus contro il Villarreal senza Bremer e Thuram: entrambi non convocati

Huijsen

Papà Huijsen e l'addio del figlio alla Juve: "Uno shock, Thiago Motta fu brutale"

Locatelli, da punto fermo alla panchina: ora il capitano chiede spazio

Arrivabene: "Trattato come un criminale. Mai pentito di Vlahovic, i gol li ha sempre fatti"

Juve in Champions col mal di trasferta: dal Villarreal al Villarreal solo una vittoria nelle ultime 10

Calcio ora per ora
Vedi tutti
15:43
Lecce, contro il Parma out Morente
15:15
Italia U20, Nunziata: "Contro Cuba ci siamo complicati la vita da soli"
14:11
Serie B, Giudice Sportivo: 3 squalificati per una giornata
14:02
Arsenal, Arteta: "Gyokeres? Fa tutto ciò che chiediamo a un attaccante"
13:26
Rudi Garcia: "De Bruyne? Uno dei più forti, contento che abbia scelto Napoli"