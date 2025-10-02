Juve, una certezza e qualche dubbio verso il Milan: Koop è un problema, davanti si candida Vlahovic

Villarreal-Juventus: le foto del match
Tudor deve rendere più equilibrata e pericolosa la squadra: Thuram e Bremer da valutare, Conceiçao accanto a Yildiz
Dopo l'amaro pareggio in Champions contro il Villarreal, la Juve si avvicina al big match contro il Milan con una certezza e qualche dubbio di formazione. La certezza è il problema Koopmeiners, per cui ormai sembrano finiti gli alibi alla Continassa. I dubbi invece riguardano soprattutto le condizioni di Thuram e Bremer e la scelta dell'attaccante centrale e del compagno di Yildiz sulla trequarti. Ma andiamo con ordine e proviamo a fare un po' il punto della situazione in casa Juve dopo la prestazione allo Stadio della Ceramica.
Per quanto riguarda Koopmeiners i numeri della prestazione contro il Villarreal parlano chiaro e definiscono i margini di un problema per cui, al momento, non si intravedono soluzioni semplici. Dopo la deludente stagione 2024/2025, l'olandese continua a essere un rebus sia dal punto di vista tattico, sia tecnico. Schierato da trequartista insieme a Yildiz, contro il Sottomarino Giallo in 45' Koopmeiners ha toccato solo 27 palloni, perdendone sei e rimanendo quasi sempre fuori dal vivo del gioco. Ma non è tutto qui. Analizzando ulteriormente i dati dell'olandese nel match col Villarreal, sono altri i numeri che fanno riflettere: zero tiri verso la porta, zero dribbling riusciti e un solo duello vinto su sei ingaggiati a terra. Statistiche che insieme a una prova decisamente sottotono anche sul piano fisico e della precisione tecnica confermano le grandi difficoltà del giocatore a inserirsi nello scacchiere bianconero anche dopo un anno di rodaggio.
Rodaggio che sta coinvolgendo anche i nuovi arrivati alla Continassa e in un certo senso sta complicando un po' i piani di Tudor per l'attacco. Ancora a caccia del bomber, il tecnico bianconero continua a cambiare il perno centrale del reparto offensivo, ma al momento non è ancora riuscito a trovare la quadra davvero. Dopo un inizio di stagione discreto, David sembra aver perso fiducia e cattiveria sottoporta. Discorso diverso invece per Openda, per cui resta ancora da definire la posizione in cui può rendere meglio e in che tipo di gare può fare la differenza, e Vlahovic. Il serbo ha dimostrato sul campo di non aver dimenticato come si segna, ma la sua posizione contrattuale continua a pesare. Situazione che contro il Milan potrebbe essere però ancora accantonata da Tudor per provare a dare più peso e opzioni alla fase offensiva proprio con l'inserimento di Dusan al centro dell'attacco.
Infine capitolo Thuram, Bremer e trequarti. Il francese è ancora in forse per il big match contro i rossoneri, ma la sua fisicità in mediana resta un elemento cruciale della Juve targata Tudor e il tecnico bianconero cercherà di recuperarlo fino all'ultimo. Stesso discorso per Bremer, senza cui la Juve dietro balla in maniera importante. Per quanto riguarda la trequarti, quando è in condizione, Conceiçao al momento non sembra avere rivali per un posto accanto a Yildiz e anche contro il Milan dovrebbe toccare a lui dare un po' di vivacità sul centro-destra. Per ora, infatti, Zhegrova resta solo un'opzione a gara in corso e anche contro i rossoneri sembra destinato ad accomodarsi in panchina.
