Juventus col mal di trasferta in Champions: dal Villarreal al Villarreal, solo una vittoria nelle ultime 10

Ma da cosa è causato questo mal di trasferta? La risposta come sempre in questi casi è difficile da individuare con precisione, ma limitandosi alla prima esterna di Tudor in Champions League alla guida dei bianconeri la sensazione è stata quella di un atteggiamento ancora lontano da quello che una big del calcio europeo dovrebbe avere su ogni campo. Tanto nel primo tempo quanto soprattutto negli ultimi quindici minuti di gioco contro il Sottomarino Giallo, la Juventus è sembrata impaurita e troppo in balìa degli avversari. Se nei primi quarantacinque minuti la formazione di Marcelino con aggressività e velocità ha saputo sfruttare il poco equilibrio in campo dei bianconeri esaltando le proprie qualità, nel finale quando Tudor ha scelto di difendere il vantaggio acquisito la Juventus ha attirato l'avversario al limite della propria area e, ancora una volta, non ha saputo reggere l'onda d'urto fisicamente, ma soprattutto mentalmente.