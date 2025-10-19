Juve, Tudor: "Ci è mancato l'ultimo passaggio. Cosa mi preoccupa? Tutto"

"Noi volevamo andare avanti, pressare. Non siamo rimasti dietro nella nostra area. È stata una partita difficile contro un Como che fa bel calcio. Nel primo tempo abbiamo preso gol all'inizio su calcio piazzato che non si può prendere". Igor Tudor comincia così l'analisi della sconfitta della sua Juve a Como. "Primo tempo alla pari, abbiamo fatto anche delle cose interessanti, come loro. Nel secondo tempo ci sono stati tanti momenti rotti per falli, per i loro comportamenti poi sul 2-0 la partita è finita. Volevamo fare qualcosa con due attaccanti e non siamo riusciti - ha proseguito il tecnico bianconero a Dazn - Difesa a 4? Credevo fosse la cosa migliore per la squadra, è stata la scelta giusta. In attacco non abbiamo fatto come difendevamo, è mancato l'ultimo passaggio, l'ultimo tiro. Cosa mi preoccupa? Mi preoccupa sempre tutto, la vita dell'allenatore è questa. Cosa si può fare meglio? Di questo discuteremo nello spogliatoio".