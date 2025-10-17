Frabotta racconta CR7: "Quella volta che Sarri gli mostrò i movimenti..."

Nell'estate 2019 arriva alla Juve, dove viene inserito nella rosa dell'Under 23. Ma l'allora tecnico della Prima squadra Maurizio Sarri lo convoca in diverse occasioni e in quella successiva Andrea Pirlo lo schiera titolare nella partita di esordio del campionato vinta per 3-0 contro la Sampdoria. Gianluca Frabotta, esterno classe 1999, ora in forza al Cesena, racconta un aneddoto con protagonisti l'attuale allenatore della Lazio e Cristiano Ronaldo, che definisce "un esempio quotidiano". "Durante un’esercitazione tattica, Sarri gli mostrava i movimenti che avrebbe dovuto fare nei calci piazzati. Lui era un po’ contrariato - ha raccontato a Corriere.it - Era diverso, non aveva bisogno di indicazioni, sentiva dentro dove sarebbe finita la palla. Per farlo capire all’allenatore aveva strappato dell’erba e l’aveva masticata e annusata. "A me piace capire il campo, capire dove arriverà il pallone".