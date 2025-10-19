Cagliari, Pisacane: "Oggi ci è mancata la palla gol. Male nelle ripartenze"

Fabio Pisacane ha analizzato in conferenza stampa lo stop casalingo contro il Bologna. "Oggi non abbiamo avuto la palla gol. Forse è mancata l’ultima scelta: nel secondo tempo abbiamo sbagliato tre ripartenze importanti, e contro squadre come il Bologna diventa tutto più difficile - ha spiegato l'allenatore del Cagliari - . Frenesia? È soggettivo. Io dico che non tutto nel calcio viene fatto sempre in modo giusto, altrimenti le partite finirebbero sempre con risultati molto ampi. Se devo fare un’analisi a 360°, le ripartenze non sono state fatte nel modo corretto". Vietata la parola sacrificio. "Non penso che ci siano giocatori che non si possano sacrificare. Ognuno di noi deve farlo per il Cagliari: è uno dei nostri valori. Mi sono stufato che ogni volta si parli di sacrificio - ha aggiunto -. Esposito ha fatto delle cose buone, si è sbattuto come tutti. C’è anche il valore dell’avversario: avevamo preparato la partita con una strategia precisa. Esposito ha fatto bene quello che gli ho chiesto, e con un po’ più di fortuna potevamo segnare. Ne abbiamo sbagliato uno sullo 0-0 e ce n’è stato annullato un altro. Il suo atteggiamento è stato giusto e finché lo vedrò così sarò sempre felice".