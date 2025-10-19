Genoa, Vieira: "Il punto non ci va bene. Accettiamo i fischi del pubblico"

Nemmeno aver giocato oltre un tempo i 11 contro 10 ha permesso al Genoa di conquistare la prima vittoria stagionale. E il pareggio di Marassi non è piaciuto ai tifosi. "I fischi? "Credo che lo sono per la prestazione, non per l'atteggiamento. Sul fatto che non abbiamo segnato li capisco bene e noi dobbiamo accettarlo. Si aspettavano che noi vincessimo la partita, hanno fatto la loro parte e noi abbiamo provato dal primo minuto di vincere. Alla fine il punto va bene a loro mentre a noi no - ha commentato mister Vieira in conferenza stampa - Dobbiamo accettare le critiche e andare avanti". Sull'errore di Cornet dal dischetto al 97': "Questo è il calcio. Ci sono i giocatori che in campo si prendono la responsabilità. Cornet non sarà l'ultimo a sbagliare il rigore e dobbiamo accettarlo. Non è colpa sua se non abbiamo vinto. Queste difficoltà le dobbiamo gestire sulla squadra e andare avanti".