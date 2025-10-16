Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Serie A
nel 2000

Riccardo Gaucci accusa: "Collina fu costretto a far giocare Perugia-Juventus"

Il figlio dell'ex patron degli umbri: "Se il match fosse stato rinviato il giorno dopo, ci sarebbero stati timori di ordine pubblico"

16 Ott 2025 - 11:25

Riccardo Gaucci, figlio dell'allora patron del Perugia Luciano, è tornato a parlare dell'epilogo del campionato di Serie A 1999/2000, quello che portò allo scudetto della Lazio. Il focus delle sue parole, ovviamente, è su Perugia-Juventus, match che finì 1-0 e che, indirettamente, consegnò la vittoria del titolo ai biancocelesti. Quel pomeriggio del 14 maggio 2000 un nubifragio si riversò sullo stadio Curi costringendo alla sospensione della partita che poi si riprese a giocare su un campo ai limiti dell'impraticabilità dopo oltre un'ora di stop.

"Collina (l'arbitro di Perugia-Juve 2000, ndr) ebbe l'ordine di far giocare per forza quella partita, altrimenti il giorno dopo sarebbe successo il finimondo" le parole di Gaucci junior al podcast Pro Football. Il problema sarebbe stato di ordine pubblico: "La Lazio con l'1-1 aveva già vinto il campionato e, se si fosse giocato il giorno dopo, sarebbe stato un caos perché immaginate quanti tifosi biancocelesti sarebbero venuti a Perugia invadendo la città".

"Ricordo che Collina cercava disperatamente un pezzo di erba dove la palla potesse rimbalzare" continua Gaucci parlando delle immagini divenute famose, con l'arbitro che, ombrello in mano, durante la sospensione camminava per il campo col pallone in mano per capire se fosse effettivamente praticabile. Lo stop era arrivato sullo 0-0, poi alle 18 si riprese a giocare e al 49' Calori segnò la rete che poi risultò decisiva.

"Sembrava un segno del destino: la Juve quel giorno non doveva vincere lo scudetto. Però aveva una squadra talmente forte che, se avesse pensato meno alla pioggia e più a giocare, magari avrebbe segnato due-tre gol" chiude Riccardo Gaucci.

L'anno scorso un protagonista di quel Perugia, Alessandro Melli, aveva addirittura detto che le due squadre avevano provato a mettersi d'accordo: "Un pareggio avrebbe fatto fare lo spareggio alla Juve ma i giocatori bianconeri non accettarono".

Leggi anche

Melli-shock su Perugia-Juve del 2000: "Provammo a metterci d'accordo"

gaucci
collina
perugia-juventus

Ultimi video

00:24
MCH LOPETEGUI PALLONATA 15/10 MCH

Il ct del Qatar Lopetegui colpito in pieno da una pallonata

01:23
Asllani senza rimpanti

Asllani senza rimpanti

01:35
Neymar in scadenza

Neymar in scadenza, può essere un colpo di mercato

01:38
Roma capolista...

Roma capolista... ma l'attacco è spuntato

01:32
Lang e gli altri nuovi

Lang e gli altri nuovi: Conte ora li valuta

01:34
Infinito Luka Modric

Milan, infinito Luka Modric

01:02
Vlahovic a segno

Vlahovic a segno

01:46
Una vita sempre al centro

Mikhitaryan: una vita sempre al centro

01:01
Yildiz ancora a segno

Yildiz ancora a segno

01:05
Portogallo, CR7 non basta

Portogallo, CR7 non basta

01:35
Serie A, la ripartenza

Serie A, si riparte: subito due big match

01:36
Gli incidenti di Udine

Gli incidenti di Udine

02:10
Azzurri verso i playoff

Azzurri verso i playoff

01:58
Donnarumma e Locatelli

Donnarumma e Locatelli

00:59
MCH FESTA QATAR AL MONDIALE 15/10 MCH

Il Qatar si qualifica al Mondiale: grande festa a Doha

00:24
MCH LOPETEGUI PALLONATA 15/10 MCH

Il ct del Qatar Lopetegui colpito in pieno da una pallonata

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:17
Mondiali U20, in finale Argentina e Marocco
1° LAUTARO MARTINEZ: 47 PARTITE;  25 G+A 
12:00
Inter, volo privato per Lautaro per tornare prima dalla nazionale
11:50
Nuovo San Siro, Sala: "Dobbiamo essere pronti per Europei 2032"
11:29
Bologna: Bernardeschi & C. si cimentano... in cucina
10:03
Donnarumma: "Playoff non ci spaventano, Nazionale andrà ai Mondiali"